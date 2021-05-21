رسول يكشف توجيهات حكومية بنقل مسجونين.. وتطورات ملاحقة قتلة الناشطين

2021/05/21 | 19:58 - المصدر: NRT عربية

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كشف الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء، يحيى رسول، الجمعة، عن توجيهات حكومية لنقل المسجونين من مراكز الشرطة والتسفيرات إلى السجون المحكمة بشكل أكبر، مؤكدا من جانب اخر ان الاجهزة الاستخباراتية تعمل على ملف اغتيال الناشطين وسيتم اعتقال المطلوبين بعد الانتهاء من الملف.

وقال رسول لوسائل اعلام شبه حكومية اليوم، (21 ايار 2021)، إن "السجون في الموصل تدار من قبل شرطة المحافظة ووزارة العدل، وأن هناك موقوفين في مراكز الشرطة والتسفيرات"، لافتا الى أن "هناك توجيهات لنقل المسجونين للسجون المحكمة بشكل أكبر، كون قيادات الشرطة لديها سجون، لكن الأعداد كثيرة، وتم العمل بهذا الخصوص".

وأضاف، أن "هناك خطة موضوعة، حيث كان هناك استيعاب للسجناء الخطرين، وأن الوضع الأمني في نينوى يسير بشكل جيد، وأن هناك أمنا واستقرارا والقطعات تقوم بعمليات نوعية لملاحقة فلول عصابات داعش الإرهابية".

وفيما يتعلق بملف اغتيالات الناشطين أكد رسول أن "هناك أجهزة استخبارات تعمل على هذا الملف وهناك فريق يعمل فيما يخص إيهاب الوزني، والحكومة ستقوم بإلقاء القبض على المطلوبين حالما يتم اكمال العمل على هذا الملف لينالوا جزاءهم العادل، وستعلن عنه".

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