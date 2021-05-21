2021/05/21 | 19:58 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

فوتو:

منذ 23 دقیقة

369 مشاهدة

توقعت اللجنة المالية النيابية، الجمعة، حسم الطعون بالموازنة خلال الاسبوعين المقبلين، وبالأخص المواد المتعلقة بإقليم كوردستان.

وذكرعضو اللجنة ناجي السعيدي في بيان، اليوم (21 ايار 2021)،انه "يتوقع حسم مجلس النواب الطعن ببعض بنود الموازنة التي يزال هناك خلاف بشأنها بين الكتل السياسية".

واضاف، "الحكومة الاتحادية أكدت عزمها الطعن في بعض بنود الموازنة واعتبرت أن التعديلات التي أجري عليها من قبل البرلمان ستؤثر على قطاعي الصحة والكهرباء وغيرهما".

وبين، ان "الطعن سيطال أيضا المادة المتعلقة بمشاريع تنمية الأقاليم".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المالية النيابية توضح بشأن موعد حسم طعون الموازنة المتعلقة بإقليم كوردستان) نشر أولاً على موقع (NRT عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المالية النيابية توضح بشأن موعد حسم طعون الموازنة المتعلقة بإقليم كوردستان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (NRT عربية).