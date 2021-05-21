الامام الخامنئي يبارك بانتصار الشعب الفلسطيني على الكيان الصهيوني

2021/05/21 | 19:59 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ أصدر قائد الثورة الإسلامية، الإمام الخامنئي، بياناً بارك فيه بانتصار الشعب الفلسطيني على الكيان الصهيوني.يتبع..

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