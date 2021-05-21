خروج الرائديْن الروسيين إلى الفضاء المكشوف يستغرق نحو 7 ساعات

2021/05/21 | 20:03 - المصدر: بغداد اليوم

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سيخرج الرائدان الروسيان، أوليغ نوفيتسكي وبيوتر دوبوف، يوم 2 يونيو من المحطة الفضائية إلى الفضاء المكشوف، لنحو 6 ساعات و50 دقيقة تقريبا.

جاء ذلك في بيان نشرته مؤسسة "روس كوسموس" الفضائية الروسية على موقعها الإلكتروني.

وقال البيان "سيخرج الرائدان الروسيان من المحطة الساعة 08.40 يوم 2 يونيو بتوقيت موسكو ليعملا في الفضاء المكشوف لمدة 6 ساعات و50 دقيقة تقريبا".

وكان المكتب الصحفي لـ"روس كوسموس" قد أفاد في وقت سابق بأن، أوليغ نوفيتسكي وبيوتر دوبوف سيقومان بإصلاح وحدة الالتحام بالمحطة الفضائية قبل وصول مختبر "ناؤوكا" الجديد المحطة وسيستبدلان جهاز ضبط استهلاك السائل التابع لمنظومة النظام الحراري في وحدة الشحن.

مع ذلك فإن أن مجلة "روسكي كوسموس" (الفضاء الروسي) أفادت في أبريل الماضي بان أوليغ نوفيتسكي وبيوتر دوبوف سيخرجان مرتين إلى الفضاء المكشوف في سبتمبر المقبل لمد الكوابل الكهربائية بين مختبر "ناؤوكا" ووحدة "زفيزدا" الفضائية الروسية.

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