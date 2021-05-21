الإعلام الأمني تعلن ضبط صواريخ كاتيوشا ضمن قاطع عمليات سامراء

2021/05/21 | 20:03 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

اعلنت خلية الاعلام الامني، اليوم الجمعة، عن ضبط الشرطة الاتحادية صواريخ كاتيوشا خلال عملية تفتيش ضمن قاطع عمليات سامراء.

وذكرت الخلية في بيان تلقته (بغداد اليوم)، ان "قوة من اللواء الثالث عمليات الفرقة الرابعة شرطة اتحادية مسنودة بالجهد الاستخباري شرعت بتنفيذ عملية أمنية لتفتيش منطقة حاوي العظيم"، مبينة انه "ضبطت خلالها 6 صاروخ نوع كاتيوشا".

واضافت الخلية انه "تمت معالجتها من قبل كتيبة الجهد الهندسي للفرقة دون حادث يذكر ".

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