2021/05/21 | 20:06 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/المركز الخبري الوطني خلصت دراسة بريطانية واسعة النطاق إلى أن النساء المُصابات بفيروس كورونا خلال فترة الولادة قد يتضاعف عندهن خطر إنجاب أجنة ميتة ومواليد سابقة لأوانها (أطفال خُدَّج) بالرغم من أن المخاطر الإجمالية تظل […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص كورونا يزيد من مخاطر إنجاب أجنة ميتة ومواليد سابقة لأوانها المركز الخبري الوطني.

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