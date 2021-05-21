2021/05/21 | 20:25 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في أزمة سياسية لم يشهدها مجلس الأمة الكويتي منذ بداية الحياة البرلمانية منذ 6 عقود، يبدو أنّ الكويت تعيش أزمة اقتصادية حادة انعكست على الأوضاع المعيشية لمواطنيها، حيث أطلت عارضة الأزياء الكويتية، نوال جاسم، على متابعيها في مواقع التواصل الاجتماعي طالبة العمل كـ"خادمة".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ("أريد العمل كخادمة".. فيديو لعارضة أزياء يعكس تفاقم الأزمة الاقتصادية بالكويت ) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ("أريد العمل كخادمة".. فيديو لعارضة أزياء يعكس تفاقم الأزمة الاقتصادية بالكويت ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).