صحة النجف: مقتدى الصدر يتلقى الجرعة الثانية من لقاح كورونا

2021/05/21 | 20:26 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أكدت دائرة صحة النجف، الجمعة، أن زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر تلقى الجرعة الثانية من لقاح كورونا.

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وذكرت الدائرة في بيان تلقى "ناس"، نسخة منه (21 آيار 2021)، أن "الصدر جدد دعوته لجميع المواطنين بالمبادرة ومراجعة المؤسسات الصحية المعنية للحصول على لقاح كورونا لحماية أنفسهم ومجتمعهم من هذا الوباء الخطير، وجاء ذلك لدى تلقيه هذا اليوم الجرعة الثانية من اللقاح".

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