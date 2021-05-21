العراق يبدأ تفاهمات لشراء طائرات مقاتلة من فرنسا ومنظومات دفاع

2021/05/21 | 20:27 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق التحرير

كشفت لجنة الأمن والدفاع في البرلمان، الجمعة، عن تفاهمات أولية مع فرنسا لاستيراد طائرات ورادارات.

وقال رئيس اللجنة النائب محمد رضا آل حيدر في تصريح، إنّ "العراق يمتلك طائرات أف - 16 متطورة، لكنها قليلة العدد بالقياس إلى العمليات ضد تنظيم داعش".

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لا خيار سوى كبح الميليشيات

وأضاف آل حيدر، أنّ "العراق متجه في هذا الملف حاليًا نحو فرنسا، بالاتفاق مع القنصل الفرنسي في بغداد"، مشيرًا إلى أنّ ملف شراء طائرات مقاتلة ومنظومات لتعزيز قدرات الدفاع الجوي سيفتح "خلال زيارة مرتقبة لرئيسة لجنة الأمن والدفاع الفرنسية إلى العراق يوم الأحد المقبل".

وبيّن رئيس اللجنة، أنّ "التوجه للطائرات الروسية أمر لا بأس به والتسليح من الجانب الأمريكي مستمر، ومن الممكن أن تتم زيادة عدد طائرات أف - 16، وتزويد العراق بنسخ متطورة منها".

كما أشار، إلى أنّ "الشركة الأمريكية غادرت لمدة أربعة أشهر بسبب تعرض منتسبيها إلى ضربات في قاعدة بلد الجوية"، لافتًا إلى أنّ "الضباط المهندسين والفنيين العراقيين يتولون عمليات الصيانة الآن، لكن ليس بالكفاءة ذاتها".

وأكّد آل حيدر، أنّ "الخبراء الأمريكيين غير مشمولين بقرار مجلس النواب الذي يقضي بخروج القوات الأجنبية، فهذا حديث آخر، إذ يتطلب وجود أسلحة أمريكية وجود خبراء لصيانتها".

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