الاعلام الامني تعلن ضبط صواريخ كاتيوشا في سامراء

2021/05/21 | 20:30 - المصدر: السومرية نيوز

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أفادت خلية الإعلام الأمني، اليوم الجمعة، بضبط صواريخ كاتيوشا في مدينة سامراء بمحافظة صلاح الدين.

وذكرت الخلية، في بيان حصلت السومرية نيوز على نسخة منه، أن "قوة من اللواء الثالث عمليات الفرقة الرابعة شرطة اتحادية مسنودة بالجهد الاستخباري شرعت بتنفيذ عملية أمنية لتفتيش منطقة "حاوي العظيم".وأضافت، أن "العملية أسفرت عن ضبط 6 صواريخ نوع كاتيوشا "، مشيرتا الى انه "تمت معالجتها من قبل كتيبة الجهد الهندسي للفرقة دون حادث يذكر".

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