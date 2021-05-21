رسول: توجيهات لنقل السجناء الخطرين في الموصل إلى سجون مُحكمة

2021/05/21 | 20:34 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول، أن هناك توجيهات لنقل السجناء الخطرين في الموصل لسجون مُحكمة.

وقال رسول في تصريحات صحفية، إن السجون في الموصل تدار من قبل شرطة المحافظة ووزارة العدل، وأن هناك موقوفين في مراكز الشرطة والتسفيرات، لافتاً الى أن هناك توجيهات لنقل المسجونين للسجون المُحكمة بشكل أكبر، كون قيادات الشرطة لديها سجون، لكن الأعداد كثيرة، وتم العمل بهذا الخصوص.

وأضاف، أن هناك خطة موضوعة، حيث كان هناك استيعاب للسجناء الخطرين، وأن الوضع الأمني في نينوى يسير بشكل جيد، وأن هناك أمناً واستقراراً والقطعات الأمنية تقوم بعمليات نوعية لملاحقة فلول عصابات داعش الإرهابية.

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