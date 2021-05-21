تقرير: الفصائل العراقية تتمرد على إيران

2021/05/21 | 20:34 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشف تقرير نشره موقعُ “ميدل إيست آي” عن استقالةِ مَن يُدعى حيدر الأفغاني المسؤول الإيراني عن الفصائل العراقية من جراء تعنت زعماءِ بعض القادة ورفضِهم الخضوعَ لقرارات طهران.

وذكر التقرير أن الأفغاني الذي كان يشغل منصبَ ضابطٍ في الحرس الثوري الإيراني قد قدّم الأسبوعَ الماضي طلبا لنقل خدماته خارج العراق، مضيفا أن المسؤولين الإيرانيين يشعرون بإحباطٍ متزايد من جراء تعنتِ الجماعات العراقية المتحالفةِ معهم عن تنفيذ بعض القرارات والأوامر التي تشترطها طهران على القادة وان حدة َ التمرد ازدادت مع سعي إيران للتوصل ِ إلى اتفاق ٍ مع واشنطن لرفع العقوبات عنها.

وأوضح التقرير أن المحادثاِت الجارية في فيينا بين طهران وواشنطن حول العودة إلى الاتفاق النووي افزعت الفصائلَ العراقية التي تخشى أن تصادرها طهران في مقابل تخفيف العقوبات.https://www.middleeasteye.net/news/iraq-iran-armed-group-rebel-official-quits

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