فؤاد حسين: طالبنا مجلس الأمن بدعم إجراء الانتخابات في موعدها المحدد

2021/05/21 | 20:34 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد وزير الخارجية فؤاد حسين، أن العراقَ ارسل رسالة ً إلى مجلس الأمن لدعم ِ وأسنادِ إجراء الانتخابات في موعدها المحدد وارسال المراقبين الدوليين.

جاء ذلك خلال لقائه نظيرَه الهولندي ستيف بلوك حيث جرى مناقشة ُ سُبُل استمرار التعاون الثنائيّ بين البلدين وتبادل التجارب كما جرى أيضاً مناقشة قرار الحكومة العراقية إجراءَ انتخاباتٍ حُرَّةٍ ونزيهة، واكد وزير الخارجية العراقي حرصَ بغداد على تعزيز آليّاتِ التعاون الثنائيّ على مُختلِف المُستويات بما يُحقق المصالحَ المُشترَكة للشعبين، واضاف البيان، أن الجانبين تطرقا إلى جولاتِ الحوار الاستراتيجيّ بين العراق والولايات المتحدة الأميركيّة، وما لها من أهمّيةٍ في إعادةِ صياغة بناء العلاقات الثنائيّة بين البلدين.

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