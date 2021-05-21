ضمن الرحلة الخامسة.. النقل تعلن وصول 152 عراقياً من الهند

2021/05/21 | 20:34 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم

النقل : وصول نحو (152) مسافر الى ارض الوطن ضمن رحلة الاجلاء الخامسة للناقل الوطني قادمة من الهند.

اعلنت وزارة النقل / الشركة العامة للخطوط الجوية العراقية اليوم "الجمعة" عن وصول نحو ( 152) مسافر الى ارض الوطن على متن احدى طائرات الناقل الوطني المخصصة لاجلاء المواطنين العراقيين العالقين داخل الاراضي الهندية.

وقال مدير عام الشركة الكابتن كفاح حسن : بوصول رحلة الاجلاء الخامسة يكون اجمالي عدد الذين تم نقلهم على متن اسطولنا الجوي من الهند الى العراق نحو (1,669) مواطن عراقي.

وشدد حسن على الجهود الكبيرة التي بذلتها الحكومة العراقية ووزارة النقل ممثلة بمعالي السيد الوزير الكابتن ناصر حسين الشبلي وجميع الملاكات العاملة في شركتي الخطوط الجوية العراقية والمسافرين والوفود وهم يتحملون خطورة الموقف من اجل إعادة العوائل العراقية بامان الى ارض الوطن.............................#إعلام_ وزارة_ النقل#إعلامالخطوطالجوية_العراقية ٢١ آيار ٢٠٢١

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