وجه دعوة للمواطنين.. الصدر يتلقى الجرعة الثانية من لقاح كورونا

2021/05/21 | 20:34 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

جدد زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، دعوته لجميع المواطنين بالمبادرة ومراجعة المؤسسات الصحية المعنية للحصول على لقاح كورونا لحماية أنفسهم ومجتمعهم من هذا الوباء الخطير، جاء ذلك لدى تلقيه هذا اليوم الجرعة الثانية من اللقاح.

واعرب الصدر عن "شكره وثنائه للعاملين في القطاع الصحي على الأداء العالي والجهد الكبير الذي بذلوه في تصديهم لوباء كورونا وحماية المجتمع من تفشيات وبائية، سائلا الله الصحة والسلامة والموفقية للجميع".

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