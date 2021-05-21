كيف يؤثر الإفراط في العمل على النجاح؟

2021/05/21 | 20:36 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/المركز الخبري الوطني في أحد مشاهد فيلم “وول ستريت”، الذي أُنتج عام 1987، قالت شخصية غوردون جيكو إن “الطمع شيء جيد”، بيد أن الفيلم يهدف في النهاية إلى توجيه تحذير، إذ يصور المديرين التنفيذيين فئة […]

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