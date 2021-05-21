2021/05/21 | 20:45 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني تلقى زعيم التيار الصدري، السيد مقتدى الصدر، اليوم الجمعة، الجرعة الثانية من اللقاح المضاد لفيروس كورونا، فيما وجه دعوة للمواطنين بالحصول على اللقاح.وقالت دائرة صحة النجف، في بيان تلقاه “المركز الخبري […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص السيد الصدر يتلقى الجرعة الثانية للقاح ويوجه دعوة للمواطنين المركز الخبري الوطني.

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