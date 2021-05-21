الخطوط الجوية تعلن وصول وجبة الإجلاء الخامسة من الهند إلى العراق (صور)

2021/05/21 | 20:57 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أعلنت وزارة النقل، الجمعة، وصول أكثر من مئة وخمسين مسافراً قادما من الهند ضمن رحلة الإجلاء الخامسة التي تجري لإعادة العراقيين من البلد الذي يواجه كارثة وبائية هي الأشد فتكا بكورونا.

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وأكد مدير عام شركة الخطوط الجوية العراقية كفاح حسن في بيان تلقى "ناس"، نسخة منه (21 آيار 2021)، "وصول رحلة الاجلاء الخامسة يكون اجمالي عدد الذين تم نقلهم على متن الاسطول الجوي العراقي من الهند نحو 1669مواطنا عراقيا".

واشاد حسن بـ"الجهود الكبيرة التي بذلتها الحكومة العراقية ووزارة النقل وجميع الملاكات العاملة في شركتي الخطوط الجوية العراقية والمسافرين والوفود وهم يتحملون خطورة الموقف من اجل إعادة العوائل العراقية بامان الى ارض الوطن".

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