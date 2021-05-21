القوات الامنية تضبط صواريخ كاتيوشا في سامراء

2021/05/21 | 20:57 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت خلية الإعلام الأمني، ضبط صواريخ كاتيوشا ضمن قاطع عمليات سامراء.

وجاء في بيان للخلية اليوم الجمعة، ان "قوة من اللواء الثالث عمليات الفرقة الرابعة شرطة اتحادية مسنودة بالجهد الاستخباري شرعت بتنفيذ عملية أمنية لتفتيش منطقة "حاوي العظيم" وضبطت خلالها 6 صواريخ نوع كاتيوشا".

وأضافت أنه "تمت معالجتها من قبل كتيبة الجهد الهندسي للفرقة دون حادث يذكر".

PUKmedia / متابعة

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