وفاة 12 مصابا بكورونا في اقليم كوردستان

2021/05/21 | 20:57 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة الصحة في حكومة اقليم كوردستان بيان الموقف الوبائي لليوم الجمعة، مؤكدة تسجيل 785 اصاة جديدة بفايروس كورونا خلال الـ 24 ساعة المنصرمة.

وقالت الوزارة في بيانها انها اجرت 10301 فحصا مخبريا منها 2942 في اربيل ، و2642 في السليمانية و3785 في دهوك و297 في حلبجة و 541 في كرميان و94 في رابرين، مؤكدة تسجيل 785 اصابة منها 147 في اربيل و342 في السليمانية و234 في دهوك و13 في حلبجة، و42 في كرميان و 7 رابرين.

واشار البيان الى شفاء 882 حالة في عموم محافظات ومناطق اقليم كوردستان، فيما توفي 12 مصابا بالفايروس منهم 2 في اربيل و3 في السليمانية و5 في دهوك و1 في كرميان وآخر في رابرين.

وحسب البيان فقد تم حتى الآن اجراء 1788010 فحصا مخبريا منذ تفشي الوباء، فيما اصيب 164451 مواطنا بالفايروس، وشفي 148289 مصابا ويرقد 11955 تحت العناية الطبية، بينما توفي 4207 مواطنا جراء الاصابة بالفايروس.

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