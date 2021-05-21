الخزعلي يحذر الحكومة من ثأر جديد

2021/05/21 | 21:00 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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حذر النائب عن تحالف الفتح فالح الخزعلي، الجمعة، الحكومة العراقية من حراك جديد ثأرا لاسرائيل اوميركا.

وكتب الخزعلي في تغريدة على تويتر، اليوم (21 ايار 2021)، انه "إلى الحكومة العراقية والقوى السياسية و الشعب العراقي نعلمكم سيبدأ حراك جديد ثأرا لأسرائيل وأمريكا وحلفائهم لهزيمتهم في فلسطين".

واضاف، ان "شعارهم كرفع المصاحف في صفين لاتغركم شعاراتهم الفتن لا تنتهي الا بوعي وبصيرة".

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