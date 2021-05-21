ان ار تي يكشف عن تهديد امني كبير.. وحراك حكومي عاجل لمواجهته

2021/05/21 | 21:00 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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اعلنت لجنة لجنة الأمن والدفاع النيابية، الجمعة، عزمها عقد اجتماع أمني مشترك لمناقشة قضايا أمنية عديدة بضمنها الخروقات والتسريبات المعلومات الأمنية وقضايا أخرى تخص أمن البلد.

وقال عضو اللجنة عباس سروط في تصريح خاص لـ NRT عربية، اليوم (21 ايار 2021)، إن "الاجتماع سيضم اضافة إلى أعضاء لجنة الأمن والدفاع، كل من القائد العام القوات المسلحة والوزراء والقادة الأمنيين".

وأضاف أنه "سيتم خلال الاجتماع مناقشة قضايا أمنية عديدة بضمنها الخروقات والتسريبات المعلومات الأمنية وقضايا أخرى تخص أمن البلد"، دون ان يذكر اي تفاصيل اخرى.

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