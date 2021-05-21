خلية الإعلام الأمني: ضبط 6 صواريخ كاتيوشا بمنطقة حاوي العظيم

2021/05/21 | 21:05 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أفادت خلية الإعلام الأمني، بضبط صواريخ كاتيوشا في سامراء.

وذكرت الخلية، في بيان، ان قوة من اللواء الثالث عمليات الفرقة الرابعة شرطة اتحادية مسنودة بالجهد الاستخباري، شرعت بتنفيذ عملية أمنية لتفتيش منطقة حاوي العظيم.

وأضافت، أن العملية أسفرت عن ضبط ستة صواريخ نوع كاتيوشا، تمت معالجتها من قبل كتيبة الجهد الهندسي للفرقة دون حادث يذكر.

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