مسؤولون امنيون: ايران دربت 250 عراقيا في لبنان على استخدام أسلحة متطورة وزع القنابل

2021/05/21 | 21:05 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قال مسؤولون أمنيون عراقيون لرويترز إن اكثرَ من مئتين وخمسين مقاتلا عراقيا سافروا الى لبنان خلال العام الماضي، حيث تلقوْا تدريباتٍ من جانب مستشارين في الحرس الثوري وحزب الله، حول كيفيةِ استخدام الدرونز واطلاق الصواريخ وزرع ِ القنابل والترويج للهجمات على وسائل التواصل الاجتماعي.

واكد مسؤولٌ امني عراقي ان المجموعاتِ الجديدة تعمل بسرية، وان قادتها، غيرُ معروفين، ويتبَعون مباشرة ً لضباطِ الحرس الثوري.وأشار الى ان المجموعاتِ الجديدة هي التي نفذت هجماتٍ من بينها استهدافُ قاعدة عين الاسد في وقتٍ سابق من الشهر الحالي، والهجومُ على مطار أربيل.

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