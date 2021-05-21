غزة.. للمرة ال...؟؟.. - اكرم هواس

2021/05/21 | 21:15 - المصدر: الحوار المتمدن

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#اكرم_هواس بعد ان هدأت زئير الطائرات و الصواريخ و "زال" الخوف وخرج البعض محتفلا "بانتصار " البقاء على الحياة ...



او ربما "الاحتفاظ بحق العودة او اذكاء الصراع " بعد ان كادت تختفي صورة الفلسطيني و كوفيته المشهورة او "غترته المزركشة بخارطة الجراحات التي تتوسع كل يوم" من ذاكرة التاريخ...



او هكذا تخيل البعض ..!!..هل ما جرى اذن كان "حرب تحرير" ام "حرب تحريك" كما كان البعض يقول عن حرب اكتوبر 1973..؟؟...



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