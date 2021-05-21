العراق يلقي كلمة في الأمم المتحدة بشأن فلسطين

2021/05/21 | 21:36 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني القى المندوب الدائم لجمهوريّة العراق لدى الأمم المتحدة السفير محمد حسين بحر العلوم، اليوم الجمهذعة، كلمة العراق خلال الجلسة العلنية للجمعية العامة للأمم المتحدة، لمناقشة الوضع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، المنعقدة في […]

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