مستشار الكاظمي يتحدث عن الية الدعم من الجانب الأميركي في المستقبل

2021/05/21 | 21:36 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- متابعة

أكد مستشار رئيس الوزراء حسين علاوي، اليوم الجمعة، أن الدعم من الجانب الأميركي سيقتصر مستقبلا على التدريب.

وقال علاوي في تصريح لقناة العراقية الإخبارية الرسمية، وتابعته (بغداد اليوم)، إن "اللجنة الفنية ستعمل وفقا لنتائج الحوار الاستراتيجي في مرحلته الثالثة والذي ذهب إلى تخفيض عدد المستشارين وعدم وجود قوات قتالية في العراق".

وفي وقت سابق، اتفق رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، مع قائد القيادة المركزية الأمريكية الجنرال كينيث مكينزي، على عقد الجلسة الأولى للجنة الفنية المتخصصة، وذلك لوضع آليات تطبيق مخرجات الجولة الثالثة من الحوار الاستراتيجي.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس، أن "الكاظمي استقبل مكينزي، وجرى خلال اللقاء التباحث في العلاقة بين العراق وكل من الولايات المتحدة الأمريكية والتحالف الدولي، حيث تدارس الجانبان تطورات الاوضاع الميدانية والتنسيق المشترك في الحرب ضد تنظيم داعش الإرهابي، لاسيما في ضوء التنامي الكبير في قدرات القوات العراقية".

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