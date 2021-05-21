2021/05/21 | 21:48 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- القوة الجوية تتمسك بلاعبيها الدوليين في ربع نهائي الكأس بغداد- الزمان أعلنت الهيئة الإدارية لنادي القوة الجوية أن لاعبي الفريق الدوليين سيلعبون ضد زاخو في كأس العراق، قبل انضمامهم لمنتخب العراق استعدادا لخوض التصفيات الآسيوية المزدوجة.وأوضح رئيس نادي القوة الجوية الفريق الطيار شهاب جاهد في بيان، أن إدارة النادي اتخذت هذا القرار بعد التشاور […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (القوة الجوية تتمسك بلاعبيها الدوليين في ربع نهائي الكأس) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (القوة الجوية تتمسك بلاعبيها الدوليين في ربع نهائي الكأس) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الزمان).