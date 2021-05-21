2021/05/21 | 21:48 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كروس: حكم مباراة إشبيلية حرمنا من الصدارة المقاعد الأوربية تشعل لهيب الجولة الأخيرة من البريميرليغ { مدريد- وكالات: بينما تم حسم السباق على اللقب ومعركة الهبوط بالدوري الإنكليزي الممتاز هذا الموسم، فإن الصراع على المقاعد الأوروبية ما زال محتدما قبل انطلاق المرحلة الأخيرة في المسابقة لموسم 2020 / 2021 يوم غداالأحد.وألقت وكالة الأنباء البريطانية […]

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