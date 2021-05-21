2021/05/21 | 21:48 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لجنة المغتربين تنجز أوراق إقبال بغداد- الزمان أعلنت لجنةُ المغتربين في الهيئة التطبيعية انجاز جميع الأوراق الثبوتية للاعب مانشستر يونايتد زيدان إقبال.وقالَ عضو اللجنة زيد الزيدي إن إكمال أوراق اللاعب مرت بأربع مراحل نصفها كان في محافظة الناصرية التي تنحدر منها والدة اللاعب، حيث حصل زيدان اقبال على الجنسية العراقية عن طريقها.وأضافَ الزيدي: […]

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