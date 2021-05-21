رسالة من خامنئي بعد الهدنة في الأراضي الفلسطينية

2021/05/21 | 21:59 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

اعتبر المرشد الايراني الاعلى علي خامنئي، الجمعة أن إسرائيل "أرغمت على قبول الهزيمة" أمام الفلسطينيين الذين خرجوا "أقوى" في مواجهتها، في أعقاب وقف إطلاق النار بين الفصائل واسرائيل بعد التصعيد الذي شهده قطاع غزة.

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وقال خامنئي في رسالة نشرها موقعه الالكتروني (21 أيار 2021): "أشكر الله العزيز القدير على النصر والعزة اللتين أمنّ بهما على المجاهدين الفلسطينيين".

وأشار خامنئي إلى أن إسرائيل أدركت أنها "عاجزة في مواجهة الهبة الموحدة لفلسطين"، مضيفا أن "النظام الخبيث (اسرائيل) سيصبح أكثر ضعفا، فاستعداد الشبان الفلسطينيين وقدرة المجموعات المجاهدة ستجعل فلسطين أقوى يوما بعد يوم، والنظام الغاصب أكثر ضعفا وحقارة".

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