2021/05/21 | 22:02 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واع

تابع وزير الزراعة، محمد كريم الخفاجي، اليوم الجمعة، عمليات تسلم محصول الحنطة من الفلاحين والمزارعين في سايلو الرصافة.

وذكرت وزارة الزراعة، في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أنه "استمرارا لجولاته الميدانية لحقول المزارعين ومراكز تسلم المحاصيل الزراعية، زار وزير الزراعة محمد كريم الخفاجي ظهر اليوم، رفقة رئيس الاتحاد العام للجمعيات الفلاحية سايلو الرصافة لأجل متابعة عمليات تسلم محصول الحنطة، والوقوف عن كثب على المشاكل والمعوقات التي يواجهها الفلاحون والمزارعون بغية تذليلها، من أجل تسهيل عمليات التسلم بانسيابية عالية".

وقال الناطق الرسمي للوزارة، حميد النايف، إن "هذه الزيارات التي يقوم بها الوزير الخفاجي تأتي بالتزامن واستمرار عمليات الحصاد والتسويق لمحصولي الحنطة والشعير".

وأضاف النايف، أن "الخفاجي زار كذلك مزرعة الشيخ فوزي الشدة المسعودي في حي الوحدة وهي من المزارع المتطورة والتي تشمل العديد من البيوت البلاستيكية لمحصول الطماطم، فضلا عن محاصيل الخوخ والعنب والمشمش والتفاح ومحاصيل أخرى غيرها".

وبحسب البيان، أشاد الخفاجي بـ"الجهود المبذولة في انشاء هذه المزرعة النموذجية".

وتجدر الاشارة الى أن الوزير الخفاجي تفقد في الايام الماضية العديد من الحقول الزراعية ومراكز تسلم محصولي الحنطة والشعير، فضلا عن السيطرات الامنية لأجل متابعة تسهيل الاجراءات والحد من التهريب، بحسب البيان.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزير الزراعة يتابع عمليات تسلم محصول الحنطة في سايلو الرصافة) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزير الزراعة يتابع عمليات تسلم محصول الحنطة في سايلو الرصافة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).