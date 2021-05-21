2021/05/21 | 22:09 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغداد

كشفت وزارة الإعمار والإسكان والبلديات العامة، الجمعة، عن نسب إنجاز مشروعين في كربلاء وذي قار.

وقال الوزارة في بيان اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إنها "شارفت على انجاز مشروع إعادة تأهيل جسر ذي قار الكونكريتي، عن طريق شركة المعتصم العامة وبإشراف دائرة الطرق والجسور وكجهة فاحصة المركز الوطني للمختبرات الانشائية التابعين للوزارة".

وأضاف البيان، أن "طول الجسر يبلغ 845 م مع المقتربات وعرضه 21 م، حيث وصل العمل في المشروع الى مراحله النهائية في نصب السياج الحديدي والوقائي واعمدة الإنارة وصب المماشي وأعمال مفاصل التمدد وتنظيف الجسر وتهيئته لأعمال الاكساء بالاسفلت".

وأشار البيان الى أنه "من جانب آخر حققت شركة أشور العامة للمقاولات الانشائية أحد تشكيلات وزارة الاعمار والاسكان والبلديات العامة، مراحل عمل متقدمة من مشروع انشاء الطريق الخدمي والحولي لمستودعات محافظة كربلاء المقدسة لصالح وزارة النفط".

وتابع "أن الطريق يتكون من ممرين للذهاب والاياب بطول 10.7 كم وعرض 8.25 م لكل منهما، ويربطان المستودع بالطريق الرئيس (كربلاء – نجف) حيث تم إنجاز اكساء 10075 م من كل ممر، وإكمال المقطع المتاح من الشارع الخدمي وتأثيثه بالعلامات الفسفورية والتخطيط، وقد بلغت نسبة انجاز المشروع نحو 87%".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الإعمار تكشف عن نسب إنجاز مشروعين في كربلاء وذي قار) نشر أولاً على موقع (الاقتصاد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الإعمار تكشف عن نسب إنجاز مشروعين في كربلاء وذي قار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاقتصاد نيوز).