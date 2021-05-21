552 مليون دولار إيرادات قناة السويس في نيسان

2021/05/21 | 22:09 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغداد

قالت هيئة قناة السويس، الجمعة، إن إيراداتها بلغت 552 مليون دولار في نيسان الماضي مقارنة مع 476 مليون دولار قبل عام.

وأوضحت هيئة القناة، أن 1814 سفينة استخدمت الممر المائي في نيسان، ارتفاعا من 1731 في نيسان عام 2020.

ويأتي ذلك بعد أن سدت سفينة حاويات عملاقة المجرى الملاحي في قناة السويس في اذار الماضي، مما أدى إلى تكدس عدد كبير من السفن عند مدخلي القناة، التي تمثل أقصر مسار للشحن البحري بين أوروبا وآسيا.

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