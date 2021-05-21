البوليساريو تدخل على خط الأزمة بين إسبانيا والمغرب.. وتشن هجوما لاذعا على الرباط

2021/05/21 | 22:27 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حضت جبهة بوليساريو الصحراوية الانفصالية، الجمعة، الأمم المتحدة والاتحادين الأوروبي والأفريقي على الضغط على المغرب لينهي استعمال الهجرة غير القانونية نحو أوروبا أداة ضغط للاعتراف بسيادته على الصحراء الغربية.

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