أول تعليق من السعودية على وقف إطلاق النار في قطاع غزة الفلسطيني

2021/05/21 | 22:30 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

عبرت وزارة الخارجية السعودية، الجمعة، عن ترحيب حكومة البلاد بإعلان وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

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وقالت الوزارة في بيان رسمي (21 أيار 2021)، إنها "تثمن الجهود التي بذلتها جمهورية مصر العربية الشقيقة وكذلك جهود الأطراف الدولية الأخرى في هذا الشأن".

وأضافت وزارة الخارجية السعودية أنها "تعرب عن تطلعها إلى تظافر الجهود لإيجاد تسوية عادلة للقضية الفلسطينية وبما يحقق تطلعات الشعب الفلسطيني الشقيق في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، وفق قرارات الشرعية الدولة ومبادرة السلام العربية".

وجددت المملكة العربية السعودية "تأكيدها على مواصلة مساعيها بالتعاون مع الدول الشقيقة والصديقة للوصول إلى تحقيق تلك التسوية"، وفق ما جاء في البيان.

نُعبر عن ترحيب حكومة المملكة العربية السعودية بإعلان وقف إطلاق النار في قطاع غزة pic.twitter.com/AXeWTUMPup

— وزارة الخارجية 🇸🇦 (@KSAMOFA) May 21, 2021

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وصباح اليوم، الجمعة، بدأ وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية "حماس" في الساعة التي حددتها المبادرة المصرية.

وفي وقت سابق، أعلنت الحكومة الإسرائيلية عن تفاصيل اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، كاشفة أنه تم برعاية مصرية.

وصادق مجلس الوزراء الإسرائيلي (الكابينيت) على الاقتراح الذي قدمته مصر بوقف غير مشروط لإطلاق النار.

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