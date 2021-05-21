بالأرقام.. آخر تطورات ملف عودة المفسوخة عقودهم من الداخلية والدفاع

2021/05/21 | 22:33 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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أكد عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية، عباس سروط، الجمعة، أن وزارة الدفاع لم تحسم بعد أمر المفسوخة عقودهم من الداخلية والدفاع، بعد سنوات من تصويت البرلمان على إعادتهم.

وقال سروط في تصريح خاص لـ NRT عربية اليوم، (21 ايار 2021)، إن "مجلس النواب صوت على إعادة المفسوخة عقودهم من الداخلية والدفاع منذ عام 2014 لكم من عاد منهم فعليا بحدود الـ 65 الف شخص من أصل 180 الف"، موضحا ان "بعضهم لديهم قيود جنائية، والاخر متوفي، كما ان بعضهم خارج العراق او تم تعيينهم في مكان آخر".

وأضاف أن "هناك جدلا حول العدد المتبقي من المفسوخة عقودهم وأرادت اللجنة تحويله إلى سنوات أخرى، وتم توجيه كتاب إلى رئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي، حيث كان قالت وزارة الدفاع انها ستستقطب 5000 شخصا من العدد المتبقي لرفد الوزارة بالدماء الجديدة، والباقي يمكنهم العودة إلى الويتهم كونهم هاربين سابقا، الا ان رئاسة الوزراء لم ترد على هذا الموضوع".

وأشار إلى "وجود قرار واضح بحقهم وكل من كان موقفه سليم عاد بالفعل، كما انه لايوجد قرار من حزيران 2014 فصاعدا بحق المتبقين، لانه صدر قرار عفو بحقهم ولم يستغلوا القرار ويعودوا"، مبينا أن "عدد المفسوخة عقودهم من وزارة الدفاع يبلغ 108 الف شخص فيما عدد التابعين لوزارة الداخلية 65 الف شخص، والمشمولين تم فحصهم وعاد قسم منهم إلى وحداتهم بالفعل".

وأكد سروط، أن "البعض ممن عادوا تسلموا رواتبهم، والبعض الآخر بقوا على التخصيص المالي لان الموازنة انتهت، وهم موجودون ضمن موازنة 2019".

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