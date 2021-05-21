استهداف منزل رجل دين بعبوة ناسفة في البصرة

2021/05/21 | 22:38 - المصدر: بغداد اليوم

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مصدر امني لبغداد اليومبعبوة ناسفة مجهولين يستهدفون منزل رجل دين في قضاء الفاو بمحافظة البصرة الحقت اضرار مادية في واجهة المنزل فقط.

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