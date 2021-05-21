واشنطن تخطط لفرض قيود على تأشيرات مسؤولين إثيوبيين وإرتريين

2021/05/21 | 22:57 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تخطط إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، لفرض قيود على تأشيرات مسؤولين إثيوبيين وإرتريين بالارتباط مع الصراع الدائر في إقليم تيغراي، وفقا لصحيفة "فورين بوليسي".

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