2021/05/21 | 23:09 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم

مقتل الشاب (هشام الحجازي) رئيس تجمع شباب الطارمية الاغاثي والتطوعي اثر تعرض من قبل عصابات داعش الارهابية في احد الشوارع داخل القضاء

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (داعش يقتل رئيس تجمع شباب الطارمية الاغاثي والتطوعي) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (داعش يقتل رئيس تجمع شباب الطارمية الاغاثي والتطوعي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).