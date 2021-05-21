2021/05/21 | 23:09 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أعلنت وزارة الصحة العراقية، اليوم الجمعة، عدد المواطنين الذين تلقوا "جرعتين" من لقاح كورونا.

وقالت الصحة ان "100 ألف مواطن تلقوا جرعتين من لقاح كورونا لغاية الآن"، مبينة انها "مستمرة بتقديم اللقاح الى المواطنين".

وفي وقت سابق من اليوم، ذكرت الوزارة في موقفها الوبائي اليومي، أنها سجلت 4357 إصابة جديدة بالفيروس، فيما تماثل 4639 مصابا للشفاء، وسجلت وفاة 35 شخصا إثر مضاعفات الإصابة، مبينة ان مجموع الذين تلقوا اللقاح: 520491.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصحة العراقية تعلن عدد المواطنين الذين تلقوا "جرعتين" من لقاح كورونا- عاجل) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الصحة العراقية تعلن عدد المواطنين الذين تلقوا "جرعتين" من لقاح كورونا- عاجل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).