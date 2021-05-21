المفوضية العليا لحقوق الإنسان تطالب بإعادة النظر في آلية فرض الغرامات المرورية

2021/05/21 | 23:11 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ طالبت عضو مجلس المفوضية العليا لحقوق الإنسان، فاتن عبد الواحد الحلفي، الجمعة، مديرية المرور العامة بإعادة النظر في آلية فرض الغرامات المرورية وتخفيض مبالغها بشكل يتناسب مع الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعيشها المواطنين حاليا.وقالت الحلفي في تصريحات صحفية أن “دوريات ومفارز المرور التي تتواجد في التقاطعات والشوارع العامة في بغداد والمحافظات تفرض غرامات […]

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