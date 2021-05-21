قوات مصرية تصل إلى السودان

2021/05/21 | 23:28 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وصلت قوات مصرية، السبت، إلى قاعدة الخرطوم الجوية للمشاركة في تدريبات عسكرية مشتركة مع الجيش السوداني.

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