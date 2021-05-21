مبابي يتوصل لاتفاق مع ريال مدريد

2021/05/21 | 23:32 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اتفقت عائلة كيليان مبابي، نجم باريس سان جيرمان، على نقل اللاعب إلى ريال مدريد، في الموسم المقبل، بحسب تقرير صحفي فرنسي.

وينتهي عقد مبابي مع سان جيرمان، في صيف 2022، ويرفض كل عروض التجديد حتى الآن.

ووفقا لشبكة “+Canal” الفرنسية، فإن عائلة مبابي لديها اتفاق مبدئي مع النادي الملكي، لكنها تحتاج الآن للتوصل إلى اتفاق مع سان جيرمان، للسماح برحيل النجم الشاب هذا الصيف.

وأشارت الشبكة إلى أن إدارة النادي الباريسي، اعتادت عدم السماح للاعبين بالرحيل قبل نهاية عقودهم.

وذكرت أن عرض التجديد الأخير، الذي قدمه باريس لمبابي، يمتد حتى صيف 2025، لكن اللاعب لم يرد عليه حتى الآن.

PUKmedia / وكالات

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