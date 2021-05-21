10 فوائد للقيد المزدوج.. هل يصبح عامل إيجابي لإنعاش الأسواق وجذب المستثمرين؟

2021/05/21 | 23:35 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر- محمود جمال: بعد أن انتهت تداولات شهر رمضان المبارك بأسواق المال الخليجية ومصر والتي فاقت التوقعات، كشفت بعض الشركات الجديدة عن رغبتها في إدراج أسهمها في أكثر من سوق مالي بالمنطقة في ظل التوجه لإيجاد الوسائل الجاذبة للمستثمرين لتشق تلك …

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