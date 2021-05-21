2021/05/21 | 23:36 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني أعلنت وزارة النقل، اليوم الجمعة، وصول أكثر من من 150 مواطناً من العراقيين العالقين في الهند.وقالت الوزارة في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني” إنها “خصصت (5) حافلات مجهزة ومعفرة مع طواقمها […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص وصول أكثر من 150 مواطناً من العراقيين العالقين في الهند المركز الخبري الوطني.

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