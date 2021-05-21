احباط هجوم إرهابي بدراجة نارية مفخخة في ديالى

2021/05/21 | 23:40 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - ديالى

أحبطت الاستخبارات العسكرية، الجمعة، "عملية إرهابية" عبر دراجة نارية في محافظة ديالى.وذكر بيان لوزارة الدفاع أنه "بعملية استباقية نوعية نفذت وفق معلومات مؤكدة قدمتها مديرية الاستخبارات العسكرية اكدت وجود عدد من الإرهابيين يستقلون دراجة نارية مفخخة يرومون تنفيذ عملية إرهابية بها، وعلى اثر تلك المعلومة تم التنسيق مع قسم استخبارات قيادة عمليات ديالى وتحركت قوة من فوج إستخبارات الفرقة الخامسة بالبحث عن الدراجة المفخخة، حيث تمكنت القوة الاستخباراتية من ضبط الدراجة النارية في بساتين العامرية بقصاء الخالص محافظة ديالى وتبين انها مفخخة بالفعل".وأضاف البيان "قامت مفارز هندسة الفرقة بتفجيرها تحت السيطرة وإحباط مخطط تنفيذ العملية الإرهابية في المحافظة".

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