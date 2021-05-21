تصريح لقائد عمليات البصرة بشأن الوضع الأمني في المحافظة وتأمين الانتخابات المقبلة

2021/05/21 | 23:40 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم

قائد عمليات البصرة اللواء الركن علي عبد الحسين الماجدي

🔷 تأمين القطعات الإضافية لقاطع عمليات البصرة لدعم موقفها الأمني والتي كانت أحد أسباب زيارة السيد معالي وزير الدفاع إلى محافظة البصرة

🔷 أحكام الطوق الخارجي لمحافظة البصرة عبر السيطرات الخارجية وتعزيز موقفها الأمني بقوة إضافية من الوكالات الأمنية والاستخبارية والحشد الشعبي

🔷 قواتنا الأمنية قادرة على حماية المراكز الانتخابية في محافظة البصرة ونحرص على التنسيق المشترك مع مفوضية الانتخابات

🔷 كانت لنا زيارة إلى المعسكر التدريبي للمنتخب العراقي في المدينة الرياضية وإلقاء بالهيئة الإدارية للفريق وتم مناقشة جملة من النقاط في الجانب الأمني

🔷 قواتنا الأمنية تطارد المطلوبين للقضاء في مناطق نهر العز وكذلك الشافي شمال قاطع المسؤولية وتم تشخيص المناطق التي دائمآ ما تشهد نزاعات عشائرية وسنغلق جميع منافذ الهروب

🔷 نثمن الدور الكبير لمديرية مرور محافظة البصرة وكذلك مديرية الدفاع المدني وحماية المنشأة وبقية المديريات الخدمية لتأدية واجباتها بكل مهنية خدمة لبلدهم ومدينتهم

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