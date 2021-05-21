2021/05/21 | 23:50 - المصدر: الحوار المتمدن
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#طلال_الربيعي يقول هيغل "نتعلم من التاريخ اننا لا نتعلم من التاريخ"!
كما بينت في الحلقة السابقة وقبلها, حسب فيلسوف العلم بوبر, يسعى الماركسيون إلى ا ......
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الماركسية كعلم 7 - طلال الربيعي) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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