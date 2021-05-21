الماركسية كعلم 7 - طلال الربيعي

2021/05/21 | 23:50 - المصدر: الحوار المتمدن

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#طلال_الربيعي يقول هيغل "نتعلم من التاريخ اننا لا نتعلم من التاريخ"!

وهذا ينطبق على تاريخ العلم كما ينطبق على أي تاريخ آخر.



كما بينت في الحلقة السابقة وقبلها, حسب فيلسوف العلم بوبر, يسعى الماركسيون إلى ا ......





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