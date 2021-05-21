مصرع قائد الجيش النيجيري في تحطم طائرة

2021/05/21 | 23:59 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد المتحدث باسم القوات الجوية النيجيرية أن قائد الجيش، الجنرال إبراهيم أتاهيرو، لقي مصرعه في تحطم طائرته شمالي البلاد، الجمعة.

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